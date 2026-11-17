Сибиряка в третий раз оправдали по делу об убийстве подростка на пляже

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска в третий раз оправдал жителя города Игоря Прудникова по делу об убийстве 16-летнего подростка в 2018 году, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

30 октября присяжные вынесли ему оправдательный вердикт 17 ноября Советский суд оправдал Прудникова по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство) на основании п. 2 и п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК, "в соответствии с оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей за непричастностью к совершению преступления", говорится в сообщении.

За оправданным Прудниковым признано право на реабилитацию, включая право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Советский суд в 2024 и 2025 годах на основании вердикта присяжных признавал Ивана Прудникова невиновным в убийстве подростка, однако апелляционная инстанция отменяла приговоры.

Прудников обвинялся в том, что 28 июня 2018 года в парке "У моря" в Советском районе Новосибирска во время ссоры, перешедшей в борьбу, нанес подростку несколько ударов колюще-рубящим предметом в шею. Подросток умер от кровопотери.