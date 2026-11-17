Песков заявил, что если достичь целей на Украине мирно не выйдет, РФ это сделает военными средствами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия предпочитает добиться своих целей мирными средствами, но если горизонты для их достижения не будут открываться, то это будет достигнуто военными средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации на Украине.

"Киевский режим продолжает бить по мирным целям. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Боевые действия продолжаются", - заявил Песков в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что Россия должна достигнуть и достигнет своих целей, предпочтительно мирными средствами. "Если горизонты для достижения мирными средствами не будут открываться должным образом, то мы это сделаем военными средствами", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.