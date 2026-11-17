Кремль не планирует контакты с представителями Японии и Канады на саммите АТЭС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Отдельных контактов с представителями Японии и Канады на саммите АТЭС у российской стороны с не запланировано, запросы от этих стран не поступали, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Специально не запланировано таких контактов, но все будут за одним столом, так или иначе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, предполагаются ли в рамках саммита контакты с представителями Японии и Канады.

На уточняющий вопрос о том, поступали ли от них запросы на проведение встреч, Песков ответил отрицательно.