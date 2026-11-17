Госдума одобрила увеличение штрафов по трем десяткам экономических преступлений

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект № 1069534-8 о повышении штрафов по более чем 30 статьям Уголовного кодекса в сфере экономики.

Он был внесен в палату в ноябре 2025 года.

Он повышает с 300 тысяч рублей до 1,5 млн рублей максимальный штраф за незаконное предпринимательство (часть 1 статьи 171 УК). За то же преступление, совершенное организованной группой либо с извлечением дохода в особо крупном размере, штраф составит 500 тысяч - 2,5 млн рублей вместо нынешних 100-500 тысяч рублей.

Также закон повышает с 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей максимальный штраф по части 5 статьи 159 УК. Эта часть касается мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и повлекшего значительный ущерб. Если такое преступление причинило ущерб в крупном размере, штраф составит 150-800 тысяч рублей вместо нынешних 100-500 тысяч рублей.

Кроме того, растут штрафы за неправомерные действия при банкротстве, в том числе за сокрытие имущества (статья 195 УК). При крупном ущербе будет полагаться штраф от 250 тысяч до 1 млн рублей вместо нынешних 100-500 тысяч рублей. Если те же действия совершены лицом с использованием служебного положения или контролирующим должника лицом, "вилка" штрафа составит 600 тысяч - 2,5 млн рублей (сейчас 500 тысяч - 2 млн рублей).

Штраф за изготовление и сбыт фальшивых денег, совершенные в крупном размере или организованной группой, повышается с 1 млн рублей до 5 млн рублей.

Закон также увеличивает штрафы за уклонение от уплаты налогов и сборов (статьи 199, 199.1, 199.2 УК). Например, по части 1 статьи 199 нижний и верхний пределы штрафа вырастут со 100-300 тысяч рублей до 500 тысяч - 1,5 млн рублей.

Поправки разработал Минюст. При общественном обсуждении проекта в январе 2025 года министерство объясняло повышение штрафов тем, что их размеры по ряду статей не пересматривались более 20 лет.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.