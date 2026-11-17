В Пятигорске суд уволил чиновника из-за связи с подчиненной

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пятигорский городской суд удовлетворил иск об увольнении в связи с утратой доверия руководителя одного из управлений администрации Пятигорска, состоявшего в близких отношениях с подчиненной, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

"Судом установлено, что ответчик, занимая должность руководителя одного из управлений администрации Пятигорска, состоял в близких отношениях со своим подчиненным сотрудником", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ставрополья сообщила, что были выявлены факты покровительства, оказываемого руководителем подчиненной, в том числе визирование документов без личной подписи, предоставление необоснованного права отсутствовать на рабочем месте.

"При этом муниципальный служащий меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов не принял, уведомление в соответствующую комиссию не направил", - добавили в прокуратуре.

Прокуратура города внесла в муниципалитет представление, после чего чиновнику был вынесен выговор, что "не соответствовало тяжести проступка". В связи с этим прокурор обратился в Пятигорский горсуд с иском о признании распоряжения администрации города о наложении взыскания незаконным и о расторжении трудового договора с чиновником в связи с утратой доверия. Требования надзорного ведомства удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.