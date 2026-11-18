Путин заявил о готовности помочь Вьетнаму с подготовкой саммита АТЭС в 2027 году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова оказать Вьетнаму любую поддержку в подготовке саммита АТЭС, который должен состояться в этой стране в 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с президентом Вьетнама То Ламом на "полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне российский лидер упомянул о том, что следующий саммит АТЭС должен состояться во Вьетнаме, и обратил внимание на высокий уровень проведения в этой стране саммитов в 2006 и 2017 годах.

"Уверен, Вьетнам достойно проведет это важное мероприятие в 2027 году. Если от нас что-то нужно с точки зрения поддержания процесса подготовки, мы всегда в вашем распоряжении", - сказал Путин.