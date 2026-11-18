В войска беспилотных систем набрано почти 99% от планового показателя

В 87 субъектах РФ развернуты 96 пунктов отбора кандидатов на службу по контракту

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - План по отбору на военную службу по контракту на текущий год выполнен более чем на 89%, а в войска беспилотных систем - на 98,7%, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Виктор Горемыкин.

"На сегодняшний день план по отбору на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3%, а план отбора в войска беспилотных систем - на 98,7%", - сказал Горемыкин, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в среду.

Он отметил, что основой системы комплектования Вооружённых сил РФ личным составом являются пункты отбора на военную службу по контракту.

"Их сеть и структура непрерывно развиваются и совершенствуются. На сегодняшний день она включает 96 пунктов, развернутых в административных центрах 87 субъектов Российской Федерации", - сообщил Горемыкин.

Он отметил, что эта работа ведётся в рамках решения задач, поставленных главой российского военного ведомства на расширенном заседании коллегии Минобороны России в декабре 2025 года.

Горемыкин подчеркнул, что основная работа подчинёнными органами военного управления была направлена на обеспечение укомплектованности Вооружённых сил РФ, качественную подготовку военных кадров, совершенствование социально-правовой базы и оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей, а также ведение системной работы по героизации подвигов военнослужащих-участников СВО и реализации вопросов военно-патриотического воспитания молодёжи.