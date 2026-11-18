Матвиенко и Володин подготовили поправки для улучшения системы лицензирования в высшем образовании

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группа парламентариев во главе со спикерами Совета Федерации (СФ) и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным разработали законопроект, призванный навести порядок в сфере лицензирования и госаккредитации в системе высшего образования, сообщила пресс-служба СФ.

"Документ разработан в целях совершенствования регламентации (лицензирования, государственной аккредитации) образовательной деятельности в сфере высшего образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам авторов законопроекта, в настоящее время лицензию на осуществление образовательной деятельности может получить организация, не располагающая ресурсами, способными дать качественное образование.

"Также ряд частных образовательных организаций не подают заявления для прохождения государственной аккредитации, создавая коллаборации с вузами, в частности переводя своих обучающихся на последних курсах в аккредитованные образовательные организации для формальной переаттестации результатов обучения граждан и прохождения ими государственной итоговой аттестации, по результатам которой выдаются документы государственного образца о высшем образовании, - говорится с сообщении.

Эти вопросы поднимались 14 октября в Совете Федерации в ходе "правительственного часа" с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. По его итогам было принято постановление верхней палаты с конкретными мерами для изменения ситуации, и подготовленный законопроект - одна из них.

Как сообщила глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, документом предлагается предусмотреть участие Минобрнауки в процессе лицензирования образовательной деятельности по программам высшего образования.

"Устанавливается, что действие лицензии прекращается полностью или частично в отношении образовательных программ, по которым отсутствует государственная аккредитация более двух лет с момента получения лицензии по ним. Также исключается возможность получения государственной аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки. Ее получение возможно только в отношении конкретных профессий, направлений подготовки и специальностей", - приводятся в сообщении слова сенатора.

Новые правила получения лицензии по образовательным программам высшего образования предлагается ввести с 1 сентября 2027 года. Устанавливается, что до указанной даты прием и рассмотрение заявлений от соискателя лицензии или лицензиата не осуществляются.

Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".