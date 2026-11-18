Газопровод поврежден в Северском районе Кубани после атаки БПЛА

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Обломки беспилотников обнаружены по 28 адресам в двух поселках Северского района Краснодарского края после массированной атаки на район, поврежден газопровод, сообщил оперативный штаб региона в своем канале в Мах.

"По предварительной информации, в поселке Ильском обломки БПЛА обнаружили по семи адресам, в поселке Афипском - по 21 адресу, в большинстве случаев на территории частных домовладений. Из-за повреждения газопровода в 94 многоквартирных домах отсутствует газ", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщалось, минувшей ночью Северский район Кубани подвергся массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотников произошел пожар на двух предприятиях.