В I чтении принят проект об оперативном наказании нарушителей при авариях на производстве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности возбуждения административных дел по итогам расследования аварий и несчастных случаев на производстве в ускоренном порядке, то есть без проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Законопроект (№818891-8) был внесен в парламент группой сенаторов в январе.

"Дело об административном правонарушении может быть возбуждено без проведения контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом в случае обнаружения должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, по результатам проведения расследования причин возникновения аварий или несчастных случаев на производстве", - говорится в поправке.

Документ также предлагает увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности с одного года до трех лет, изменить момент начала исчисления срока давности – не с момента совершения правонарушения, а со дня регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствующем реестре.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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