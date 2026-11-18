Законопроекты о передаче СИП дел о принудительных лицензиях приняты в первом чтении

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, по которым дела о предоставлении и прекращении действия принудительных простых (неисключительных) лицензий на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения предлагается относить к подсудности Суда по интеллектуальным правам (СИП) в качестве первой инстанции.

Правительство внесло в палату законопроекты № 1285685-8 и № 1285676-8 в июле. Они содержат поправки к закону "Об арбитражных судах" и к Арбитражному процессуальному кодексу. Сейчас такие дела рассматривают арбитражные суды по общим правилам подсудности.

Принудительная лицензия - предусмотренный статьями 1362 и 1423 Гражданского кодекса механизм, позволяющий заинтересованному лицу через суд получить право использовать чужой запатентованный объект без согласия правообладателя, в частности при его неиспользовании или недостаточном использовании. Ранее Конституционный суд в постановлении от 12 марта указал, что практика рассмотрения таких дел должна быть понятной, последовательной и предсказуемой, в том числе для патентообладателей - резидентов иностранных государств.

"Необходимость изменений обусловлена правоприменительной практикой. Как показал анализ, такие споры отличаются высокой сложностью, а сроки их рассмотрения в арбитражных судах составляют от одного года до нескольких лет", - заявило Минэкономразвития по итогам рассмотрения законопроектов.

"Передача дел о принудительных лицензиях в Суд по интеллектуальным правам позволит сосредоточить их рассмотрение в рамках одного специализированного суда. Это должно повысить эффективность судопроизводства и создать условия для формирования единообразной судебной практики по данной категории споров", - сказал первый замглавы ведомства Максим Колесников.

В случае принятия законы вступят в силу с 1 января 2027 года. Разбирательства по делам, принятым судами к производству и не рассмотренным к этому моменту, будут проводиться этими же судами по правилам, действовавшим на день принятия дел к производству.

Суд по интеллектуальным правам действует в России с 2013 года и входит в систему арбитражных судов. Он рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании нормативных актов в сфере интеллектуальной собственности и споры о предоставлении и прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, а в качестве кассационной инстанции - дела, рассмотренные им по первой инстанции, а также дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов и апелляционными судами. Особенностью СИП является институт советников аппарата суда, обладающих специальными знаниями в различных областях науки и техники, а также возможность направлять запросы специалистам.