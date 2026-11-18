Полноформатные переговоры Путина и Трампа в четверг не планируются

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября не планируются, сообщил пресс-секретарь Путина РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, состоятся ли полноформатные переговоры двух лидеров в четверг.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать контакт Путина и Трампа на торжественном приеме, Песков уточнил: "Нет, они просто поприветствовали друг друга и всё, разговора не было".

Ранее АР со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Трамп намерен встретиться с Путиным 19 ноября в дополнение к уже запланированному трехстороннему саммиту Россия-США-КНР. Сам Трамп говорил, что темой трехсторонних переговоров могут стать Украина, Иран, ядерное разоружение. Песков ранее допускал, что на двусторонней встрече президенты России и США могут обменяться мнениями по теме урегулирования украинского и иранского кризисов.