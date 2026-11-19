Россия пока досконально не формулировала свои требования в сфере европейской безопасности

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия на трехстороннем саммите с США и Китаем досконально не формулировала свои условия по обеспечению европейской безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается наших требований и так далее, мы их так уж досконально не формулировали, но это вопрос законный, конечно", - сказал Путин журналистам в четверг после саммита РФ-США-КНР.

Так он ответил на вопрос, являются ли сейчас российские позиции на переговорах по европейской безопасности более жесткими, чем те, что были сформулированы Москвой в 2021 году.