Путин отметил общность подходов с Трампом к вопросу цивилизационных ценностей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил близость позиций с лидером США Дональдом Трампом в вопросе цивилизационных ценностей.

"В целом и сейчас, и до этого (в первый президентский срок Трампа - ИФ) у нас есть что-то общее в подходах, касающихся цивилизационных ценностей. Есть что-то, что если нас не объединяет, то говорит о близости взглядов", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Китай.