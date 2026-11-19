Экс-замминистра обороны Цаликов осужден на 10 лет за коррупцию

Суд оправдал его по обвинению в создании преступного сообщества

Руслан Цаликов у здания Замоскворецкого суда перед оглашением приговора Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова виновным в коррупции и приговорил к десяти годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Также судья Данара Сангаджиева запретила подсудимому 15 лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с госслужбой. Суд лишил его госнаград и чина действительного государственного советника 1-го класса .

Цаликова взяли под стражу в зале суда, до сих пор он был под домашним арестом.

Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны, взыскав с Цаликова 6,5 млрд рублей.

Цаликов признан виновным по 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки).

Суд прекратил уголовное преследование чиновника по статье 210 УК (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения) в связи с отсутствием состава преступления.

О задержании бывшего замминистра стало известно в марте 2026 года.

Как сообщал Следственный комитет, Цаликов был задержан по обвинению в создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017 - 2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД России.

69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с 2015 по 2024 год. С 2024 года он был депутатом Верховного хурала Тувы, мандата он лишился после задержания.