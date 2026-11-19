Для более чем десятка аэропортов отменили ограничения на обслуживание рейсов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Для ряда российских аэропортов отменили ограничения на отправку и прием рейсов, сообщила Росавиация.

Это аэропорты Ульяновска, Калуги, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Кирова, Казани, Ижевска, Оренбурга, Чебоксар, Уфы.

Ограничения для них вводили днем из соображений безопасности, когда в регионах Поволжья объявляли ракетную опасность. Этот режим отменен, о чем сообщили главы регионов или региональные управления МЧС.

В Красноармейском районе Саратовской области в результате атаки БПЛА погибли три человека, еще двое ранены.