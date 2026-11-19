Перераспредление НДПИ между "Газпромом" и независимыми производителями газа прошло II чтение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки , которые с 1 августа 2029 года увеличивают ежемесячный вычет по НДПИ для "Газпрома" с 5,5 млрд рублей до 8 млрд рублей и одновременно повышает ставку надбавки к НДПИ для независимых производителей газа с 11% до 14%.

Поправки вошли ко второму чтению в законопроект № 617-9 из бюджетного пакета.

В действующей редакции Налогового кодекса 100-процентная "дочка" "Газпрома", владеющая лицензией на добычу газа на полуострове Ямал и имеющая запасы газа на начало 2024 года свыше 3,5 трлн куб. м., получает вычет по НДПИ в размере 2,444 млрд рублей в месяц - с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года, в размере 3,5 млрд рублей в месяц - с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года и в размере 5,5 млрд рублей в месяц начиная с 1 августа 2028 года. Норма была введена законом от 28 ноября 2025 года N425-ФЗ. Одновременно с предоставлением вычета по НДПИ "Газпрому" этот закон вводил надбавку к НДПИ для независимых производителей газа. Минфин объяснял это повышение необходимостью изъятия дополнительных доходов от опережающей индексации регулируемых оптовых цен на газ.

В ноябре 2025 г. при обсуждении планируемого перераспределения НДПИ между "Газпромом" и независимыми производителями газа замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос, будет ли вычет по НДПИ для "Газпрома" в 5,5 млрд рублей в месяц после августа 2028 г. бессрочным, сказал: "Будет действовать, пока действует, пока не будут внесены другие изменения в законодательство. Надо посмотреть в переходных положениях, если норму не сократили, то будет действовать, мы предполагаем, что до 2034 г."

Как следует из текста принятого во втором чтении законопроекта, вычет в 5,5 млрд рублей для "Газпрома" будет применяться по 31 июля 2029 года, а с 1 августа 2029 года сумма вычета вырастет до 8 млрд рублей в месяц, срок действия льготы не определен.

Одновременно поправки повышают надбавку к НДПИ для независимых производителей газа. Сейчас сумма налога независимого производителя увеличивается на показатель ККГ2024: стоимость газа, проданного им и компаниями его группы на внутреннем рынке в предыдущем месяце по регулируемым оптовым ценам, умножается на коэффициент 0,02 + Ко, где показатель Ко повышается ступенчато. В результате ставка надбавки составляет 5% с 1 ноября 2026 года, 8% с 1 августа 2027 года и 11% с 1 августа 2028 года Поправки ограничивают ставку 11% периодом по 31 июля 2029 года и с 1 августа 2029 года повышают ее до 14%.