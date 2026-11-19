Движение по второму ж/д пути Крымского моста будет восстановлено в ближайшее время

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста будет восстановлено в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Андрей Никитин в кулуарах "Транспортной недели 2026".

"Работает оперативный штаб в Минтрансе, работа ведется круглосуточно. Коллеги занимаются устранением последствий повреждений, и в принципе, есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сообщил он, отвечая на вопрос.

Никитин не стал уточнять конкретные сроки, отметив, что "после того, как инженеры и железнодорожники подтвердят, что это безопасно, это произойдет очень быстро. Когда это произойдет, я сказать не могу, но думаю, что в ближайшее время".

"Прогнозов конкретных я бы делать не хотел, потому что нет задачи сделать быстро, есть задача сделать хорошо", - подчеркнул он.

Ранее в четверг, Никитин сообщил о восстановлении движения по первому пути ж/д части Крымского моста.