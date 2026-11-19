Генпрокуратура предупредила Wikimedia о возможности признания ее нежелательной организацией

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила предупреждение о возможности признания нежелательной в России деятельности компании-владельца "Википедии" Wikimedia Foundation в связи с выявленными фактами ведения информационной кампании по дестабилизации обстановки в стране, сообщили в надзорном ведомстве в четверг.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены факты ведения Wikimedia Foundation, Inc. (владелец интернет-энциклопедии "Википедия") целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре.

В связи с этим надзорное ведомство направило в адрес Wikimedia Foundation, Inc. предупреждение о возможности признания ее деятельности нежелательной на территории РФ в соответствии с ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" "в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности".

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию". Ранее Роскомнадзор внёс её в свой перечень иностранных компаний, которые обязаны выполнить требования закона о "приземлении" в России. Фонд неоднократно привлекался РКН к ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации, после чего суд выносил решение о штрафах.