Путин в Шэньчжэне: один день, который потряс мир

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Шэньчжэнь, который называют китайской кремниевой долиной, теперь войдет в историю как место проведения первого трехстороннего саммита Россия-Китай-США. Еще пару лет назад никто не мог и представить, что встреча в верхах в таком формате возможна. Но в стремительно меняющемся, крайне нестабильном мире происходят чудеса.

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Предшествовали трехсторонней встрече две двусторонние: в первый день своего визита в Шэньчжэнь президент Путин встретился с Си Цзиньпином, а во второй – за несколько часов до того самого исторического саммита – с Трампом.

В начале встречи с китайским визави Путин отметил, что работа двух стран идет "по восходящей" на благо их народов, подчеркнул, что у Москвы и Пекина общая цель, а именно - обеспечение процветания Азиатско-Тихоокеанского региона.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения остаются стабильными, как корабль при любых невзгодах и бурях и непоколебимыми как гора, и сказал, что эти отношения приносят миру больше стабильности и имеют широкие перспективы. По словам китайского лидера, две страны будут способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.

Встреча Путина и Си Цзиньпина продлилась более двух часов.

Короче по времени оказалась встреча российского президента с американским коллегой Трампом, она продлилась порядка 40 минут.

По дороге к комнате, где должны были пройти вторые после Анкориджа российско-американские переговоры на высшем уровне, Трамп встретил пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, которого поприветствовал рукопожатием и отметил, что тот "отлично справляется со своей работой".

Заходя в помещение, Трамп указал пальцем в сторону Путина и в шутку спросил: "Кто это?", но уже в следующую секунду сам ответил на свой вопрос, сказав: "Это мой друг".

Не смог американский президент воздержаться от нескольких реплик перед началом переговоров, и выразил надежду на продуктивную встречу и хороший результат. Российский лидер от комментариев для прессы воздержался.

Во имя Цилинь

Но ни российско-китайская, ни российско-американская встреча на высшем уровне не привлекали столько внимания, как трехсторонний саммит, в ожидании которого замер весь мир.

Как его только уже не успели окрестить: Песков называл эту встречу знаковой и говорил, что она может стать для всего человечества весомым сигналом; замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что она символическая и очень важная, а сам Трамп назвал ее исторической.

До последнего не раскрывался состав делегаций, которые примут участие в трехстороннем саммите, тайной и предметом догадок оставались и возможные темы встречи: американская сторона рассчитывала обсудить вопросы контроля над вооружениями, сокращения мировых ядерных арсеналов; российская не исключала возможного обсуждения украинского вопроса. Одновременно сообщалось, что китайская сторона не заинтересована в обсуждении ни одной, ни другой темы.

Но начало саммита расставило все точки в нужных местах: стало ясно, кто с чем пришел на встречу. Открывал ее, естественно, хозяин АТЭС и, как выяснилось позже, инициатор этой встречи Си Цзиньпин. Он в своем вступительном слове обратил внимание на то, что основным принципом отношений между ведущими державами является взаимное уважение. По словам китайского лидера, ядерная война не должна быть развязана, так как ее невозможно выиграть, а само ядерное оружие – это Дамоклов меч, который висит над головой человечества и который следует полностью запретить и уничтожить. Он также заявил, что КНР, РФ и США должны отказаться от мышления времен холодной войны.

Путин, открывая встречу, заявил, что три державы могут внести вклад в укрепление стабильности в мире, если будут конструктивно сотрудничать. Он также отметил множество совпадающих интересов в плане урегулирования региональных конфликтов, включая украинский и отметил, что они с Трампом уже успели уделить много времени этому вопросу.

Дональд Трамп же отметил, что три страны несут особую ответственность за поддержание диалога по вопросам, затрагивающим всю планету, отметил, что на встрече будет обсуждаться Украина и заявил, что не допустить появления у Ирана ядерного оружия. По словам Трампа, странам трудно избавиться от ядерного оружия, когда оно у них появляется. Он назвал честью встретиться со своими визави из РФ и КНР и сказал, что этот саммит предоставляет новые возможности для решения чрезвычайно важных вопросов и что во многих аспектах собравшиеся за этим круглым столом творят историю.

Все эти заявления звучали в стенах резиденции "Цилинь Шаньчжуан", что тоже было очень символично. Цилинь – это мифическое существо-химера в китайской и восточноазиатской мифологии. Он считается предвестником великих событий, а также знаменует мир и порядок. По преданию, цилинь не топчет траву и живых существ и не причиняет вреда людям, - так что все вопросы, которые запланировали обсудить и решить Путин, Си Цзиньпин и Трамп, звучали в этом месте очень органично.

Декларация троих

Отдельным вопросом, который всех волновал, было и то, будет ли принято какое-то совместное заявление по итогам встречи. Приняли.

В совместной декларации говорится, что РФ, КНР и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению ядерного распространения. Лидеры трех держав согласились в том, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана; они обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность стратстабильности и международной безопасности.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп подтвердили важность стабильных энергопоставок; они планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.

Лидеры РФ, КНР и США согласились, что Международный уголовный суд и аналогичные органы не должны злоупотреблять юрисдикцией; три лидера также признали важность уважения иммунитетов государственных должностных лиц.

В декларации говорится, что РФ, КНР и США намерены содействовать реформированию ООН для более эффективного ответа на глобальные вызовы.

По всей видимости, тему сокращения ядерных арсеналов удалось обойти, несмотря на интерес американского лидера к данному вопросу.

Ялта 2.0 или Шэньчжень 1.0?

Изначально это материал планировалось озаглавить: "Саммит РФ-КНР-США: весь мир на троих", но Дмитрий Песков еще до саммита, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сравнение предстоящей встречи лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года, заявил, что ни Россия, ни Китай не хотят, чтобы кто-то решал их судьбу за них, а потому никогда не станут посягать на то, чтобы решать судьбу других.

Он отметил, что все сравнения встречи в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией не более чем политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Как бы то ни было, по мнению экспертов, если этот формат встречи трех великих держав станет регулярным, он может при наличии доброй воли решать важнейшие мировые проблемы, в том числе имеющие экзистенциальное значение для человечества.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос "Интерфакса", сказал, что если лидеры РФ, США и Китая захотят сделать регулярными консультации в таком формате, то сделать это будет несложно. По его словам, если трем лидерам понравится, если они увидят в этом пользу, не так сложно еще раз собраться.

Си Цзиньпин после прошедшего саммита призвал к проведению регулярных встреч между США, Китаем и Россией. Китайский лидер предупредил, что соперничество между великими державами порождает глобальную нестабильность, и призвал к регулярному обмену мнениями между Китаем, Россией и США.

Однако Юрий Ушаков сказал, что пока трудно судить, есть ли будущее у этого формата.

Точки в вопросах о параллелях с Ялтой и о будущем трехстороннего формата расставил Владимир Путин. В ходе пресс-конференции по итогам своей работы в Шэньчжэне он сказал, что в Ялте никто не делил мир, а просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. Путин отметил при этом, что сегодня на первом месте также сложившиеся реалии. При этом российский президент подчеркнул, что в Ялтинской конференции 1945 года не было ничего плохого.

По его словам, после Ялты были созданы условия, в рамках которых была создана ООН, и достигнуты договоренности, благодаря которым мир уже 80 лет по сути живет без крупных, глобальных военных потрясений: "Региональных конфликтов много и сейчас они происходят, но глобальных потрясений нет и это благодаря договоренностям - чудо, не иначе".

В ходе пресс-конференции Путин сделал и другие важные заявления. "Интерфакс" собрал ключевые высказывания российского президента:

- Трехсторонний саммит России, Китая и США – это страница в истории дипломатии. На встрече обсуждались реформирование ООН, вопросы безопасности и нераспространение ядерного оружия.

- После ударов по Крымскому мосту РФ не будет договариваться, будет отвечать на эти удары. Крымский мост будет восстановлен, а ответные действия РФ на атаки по нему будут гораздо более болезненными.

- Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, устремленному в будущее.

- РФ готова в рабочем порядке обсуждать свои требования по европейской безопасности, все они законны.

- Хотелось бы, чтобы что-то в отношениях с США работало эффективней, но исходим из реалий, рассчитываем, что позитивный настрой сохранится. Он отметил, что лучше иметь договоренности, которые трудно осуществлять, чем не иметь их совсем.

- Путин уверен, что Трамп искренне стремится к урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что у них с американским визави есть общее во взглядах и подходах к цивилизационным ценностям.

- Международная безопасность в значительной мере сегодня зависит от России, Китая и США.

- Россия готова к продолжению трехсторонних по Украине, но сроки пока не определены. США настойчиво просят согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине, однако РФ нужно понять, с чем европейцы готовы прийти на трехсторонние переговоры. Европу пригласили по дипканалам в Москву, чтобы узнать ее позицию.

- Киев должен согласиться с компромиссами, предложенными еще до Анкориджа американцами, если хочет завершить конфликт. Вопрос в украинском урегулировании — не в России, а в украинской стороне.

- Без смены политических элит в некоторых европейских странах невозможно будет полноценно восстановить отношения.

- Для России неприемлем ввод любых войск на территорию Украины.

- Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым.

- РФ сделает все для обеспечения нормальных условий проживания людей у своих границ в зоне безопасности, а как это оформить юридически - это отдельная тема, ждущая своего кропотливого исследователя в лице наших юристов. Вопрос о буферных зонах на территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины не были предметом переговоров по мирному урегулированию.

В последнее время стало модно выбирать людей года, события года, даже слова года. Если бы была номинация город года, то доселе не столь известный россиянам китайский город Шэньчжэнь, вероятно, вошел бы в шортлист претендентов на это звание. Правда составить ему конкуренцию, может и Майами, где уже через месяц пройдет саммит большой 20-ки.

Однако уровень представленности российской стороны до сих пор неизвестен. Не дал однозначного ответа на этот вопрос и сам Путин, который сказал, что он должен исходить прежде всего из того, что происходит в стране. По его словам, частить с заграничными поездками не всегда комфортно.

И, как говорится: "В одну реку дважды не войдёшь". Хотя, кто знает, что или кто еще может потрясти мир до конца года.