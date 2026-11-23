Кравцов заявил, что интегральная оценка по музыке и ИЗО повысит статус предметов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Введение интегральной оценки по музыке и изобразительному искусству может стать инструментом повышения статуса предметов, которые перестают восприниматься как второстепенные, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



"Изобразительное искусство и музыка - это очень важные дисциплины, которые не включены в перечень ЕГЭ, но влияют на развитие ребенка. Интегральная оценка позволит учитывать достижения школьников по этим дисциплинам, в том числе при поступлении в вузы", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения.



Кроме того, по словам министра, такая оценка фиксирует реальный творческий личностный рост ребенка, что меняет отношение к музыке и ИЗО со стороны школ, родителей и самих учеников.