Законопроекты об обязательной аттестации детей на семейном обучении рекомендовано отклонить

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании в понедельник рекомендовал отклонить законопроекты, предлагающие ввести обязательные промежуточную и итоговую аттестации для получающие семейное образование детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы предложил профильному комитету отклонить законодательные инициативы №1087178-8 (автор - Брянская областная Дума) и №1244361-8 (авторы - депутаты Госдумы А.В.Куринный, М.Н.Прусакова в период ее полномочий), устанавливающие обязанность прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации для детей, находящихся на семейном образовании", - написал Володин в понедельник в своем канале в Мах.

Он отметил, что такое решение было принято после того, как были проанализированы свыше 1500 комментариев к опубликованному ранее посту по данной теме.

"В большинстве из них высказывается консолидированная позиция: установление обязанности прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации для детей, находящихся на семейном образовании, избыточно", - сообщил Володин.

По его словам, причины указываются самые разные, в том числе: трудности в совмещении графиков лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья; несоответствие плана спортивных соревнований у детей-спортсменов со сроками промежуточной аттестации; разный темп обучения; бюрократические издержки при оформлении ребёнка на промежуточную аттестацию; дополнительная нагрузка на учителей и компенсация за нее.

"Более того, родители детей на семейном обучении обращают внимание, что уровень знаний ребенка проверяется в ходе итоговой аттестации, по результатам ОГЭ и ЕГЭ. Также в настоящее время законом не запрещено проходить промежуточную аттестацию. Это можно делать по желанию", - отметил председатель Госдумы.