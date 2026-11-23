Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для приёма в подведомственные вузы на 2027/28 учебный год

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ закрепило минимальные баллы ЕГЭ для приёма на обучение в подведомственные вузы на 2027/28 учебный год. Соответствующий проект приказа размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ, на 2027/28 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в проекте.

Согласно документу, по информатике необходимо будет набрать минимум 45 баллов; по русскому языку и обществознанию - 42 балла; по математике, физике, литературе и географии - 40 баллов; по биологии и химии - 39 баллов; по истории - 38 баллов; по иностранному языку - 35 баллов.

Для приёмной кампании 2026/2027 учебного года действовали такие же минимальные баллы ЕГЭ.