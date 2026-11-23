Следственные мероприятия проходят в правительстве Мурманской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве Мурманской области проходят следственные мероприятия, сообщила "Интерфаксу" в понедельник министр информационной политики региона Ирина Бринькова.

По ее словам, губернатор региона Андрей Чибис оказывает содействие следствию.

"Андрей Владимирович оказывает содействие следствию. Он дает показания", - сообщила министр.

На вопрос, где происходит общение Чибиса с сотрудниками правоохранительных органов, министр ответила: "Сегодня в Москве".