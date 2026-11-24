Уроки для младших классов в ряде районов Чукотки и Колымы отменили из-за непогоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Очные занятия для учеников младших классов в ряде муниципалитетов Магаданской области и Чукотки из-за непогоды во вторник отменены.

ГУ МЧС РФ по Магаданской области сообщило, что из-за аномальных морозов в школах Сусуманского округа отменены занятия для учеников 1-4 классов. В этом районе столбик термометра опустился до минус 47 градусов. По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится на Колыме в ближайшие двое суток. Ранее в регионе объявили экстренное предупреждение об аномально холодной погоде. С 24 по 26 ноября местами в Ольском, Хасынском, Сусуманском, Тенькинском муниципальных округах средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов и более.

"В школах Анадыря очные занятия первой смены для учеников 1-5 классов во вторник отменены для обеспечения безопасности во время непогоды, дети будут учиться дистанционно", - сообщила тем временем пресс-служба администрации городского округа.

По данным синоптиков, на побережье Чукотки прогнозируется усиление ветра с порывами до 28 м/с. В Анадыре ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.