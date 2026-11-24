В Алтайском крае ликвидируют последствия взрыва газа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Верхние этажи в подъезде многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва газа в райцентре Кулунда в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"Установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома", - сказано в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также все взаимодействующие службы. Идет ликвидация возникшего пожара и эвакуация жителей.

Информация о пострадавших уточняется.

К месту происшествия направлены аэромобильная группировка, оперативная группа Главного управления и спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе более 30 человек личного состава и порядка 10 единиц техники.