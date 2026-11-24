Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Алтайском крае

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в райцентре Кулунда в Алтайском крае, сообщает Центр управления регионом.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторской в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Под завалами может находиться один человек.

Информация о пострадавших уточняется.