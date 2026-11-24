Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник снижается в ожидании новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию; сдерживающими факторами для покупателей остаются просевшая нефть (январский фьючерс на Brent торгуется ниже $89 за баррель) и антироссийская санкционная риторика ЕС. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2366,69 пункта (-0,6%), индекс РТС - 907,72 пункта (-0,6%). Среди индексных бумаг лидируют в снижении акции "Аэрофлота" (-2,5%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Полюса" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), "РусАла" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Т-Технологий" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 ноября, составляет 82,1488 руб. (-4,23 копейки).

Также подешевели акции "Северстали" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,3% "префы"), "НЛМК" (-0,6%), "ИКС 5" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Яндекса" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

В понедельник в США индексы акций выросли на 3-6,5% во главе с Nasdaq на новостях о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia. Рост S&P 500 (+4,7%) и Nasdaq (+6,5%) стал максимальным с апреля 2025 года.

Акции Nvidia взлетели на 31,5% по итогам сессии, после того как чипмейкер восстановил Хуанга в должностях главного исполнительного директора, президента и члена совета директоров.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 3,9%, австралийский индекс ASX - на 1,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают снижение на ожиданиях мирного урегулирования конфликта вокруг Ирана.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $88,88 за баррель (-0,5% и -3,5% в понедельник), январская цена фьючерса на WTI - $79,75 за баррель (-0,5% и -3,9% накануне).