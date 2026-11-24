Число ожидающих проезда из Северной Осетии в Грузию грузовиков снизилось до 1,2 тыс.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Проезда по Военно-Грузинской дороге из Северной Осетии в Грузию ждут почти 1,2 тыс. грузовых автомобилей, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло во вторник.

"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты. В электронной очереди ожидает проезда 661 большегруз, ещё 518 находятся на стоянках", - написал Меняйло в своем канале в Мах.

В понедельник проезда в Грузию ожидали более 1,6 тыс грузовиков.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.