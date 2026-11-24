В Брянской области за сутки уничтожили 612 беспилотников, есть раненый

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что беспилотник атаковал частный дом в селе Лужки, пострадал один человек.

"В селе Лужки Стародубского района украинский беспилотник атаковал частное домовладение. В результате удара ранения получил 52-летний местный житель, хозяин дома", - написал Ковальчук в своем канале в Мах во вторник.

Он добавил, что всего за сутки в регионе уничтожили 612 беспилотников.