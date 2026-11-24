Перевозчики начали получать страховые выплаты по военным рискам на шести территориях

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Перевозчики начали получать выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, действующих на территориях новых регионов, Крыма и Севастополя, сообщает Минфин.

Первые выплаты в рамках компенсационного механизма осуществила страховая компания "Астро-Волга". Их получили перевозчики товаров первой необходимости, транспортные средства которых пострадали в результате реализации военных рисков. Механизм также распространяется на транспортные средства строительных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Осуществлены и первые страховые выплаты в рамках механизма страхования от военных рисков. "Оформить страхование и обратиться за выплатами можно, в том числе через офисы страховых организаций, расположенные на указанных территориях", - поясняется в сообщении.

Кроме того, правительство РФ продлило до 1 апреля 2027 года срок подачи документов для получения компенсации. "Это даст заявителям дополнительное время на подготовку и сбор необходимых документов", - уточнили в Минфине.

Как сообщалось ранее, страховая защита с господдержкой распространена на личные риски участников грузоперевозок, в перечень территорий, где осуществляется поддержка, входят не только новые регионы, но также Крым и Севастополь.

Договор страхования военных рисков при грузоперевозках, заключенный на условиях с государственной поддержкой, позволяет обеспечить страховую защиту от военных рисков без дополнительного увеличения страховой премии.

При этом для заключения такого договора потребуется сначала согласовать это решение с Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК, "дочка" ЦБ). Страховая выплата по такому риску осуществляется также при условии согласования с РНПК.