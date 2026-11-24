В Липецке из-за непогоды ограничили холодное водоснабжение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Липецке в нескольких микрорайонах ограничили подачу холодной воды из-за нарушения электроснабжения, сообщил мэр города Михаил Щербаков.

"Из-за неблагоприятных погодных условий произошла авария на сетях электроснабжения. Были остановлены повысительные насосные станции, обеспечивающие стабильное давление в системе водоснабжения микрорайонов Дачный, Матырский, Новая Жизнь и Казинка", - написал мэр.

По оперативным данным, в городе упали 23 дерева, повреждено 22 автомобиля. Два дерева заблокировали проезжую часть, еще одно повредило линию электропередачи. На некоторых улицах нет электриччества.

В Липецке в связи с непогодой ввели режим повышенной готовности. По данным регионального управления МЧС, в городе прогнозировались сильные осадки и ветер до 17 м/с.