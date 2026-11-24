ВС РФ разъяснил правила использования видео-конференц-связи в судебном процессе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ разъяснил правила использования видео-конференц-связи (ВКС) в судебном процессе.

"Использование систем ВКС не должно ставить под угрозу достижение целей правосудия либо вести к ограничению гарантированных Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом РФ прав участников судопроизводства, в том числе права обвиняемого на защиту", - говорится в разъяснениях Верховного суда, озвученных на заседании Пленума, который прошел во вторник под председательством главы ВС Игоря Краснова.

При этом ВС обратил внимание судов, что участие обвиняемого в суде первой инстанции по ВКС возможно по его ходатайству и при обстоятельствах, исключающих возможность его непосредственного участия в судебном заседании.

В то же время решение об участии по ВКС в судебном заседании других участников принимается судом как по ходатайству стороны, так и по собственной инициативе.

"Если суд придет к выводу о том, что дальнейшее использование систем ВКС будет противоречить назначению уголовного судопроизводства, в том числе в результате нарушения принципа состязательности и равноправия сторон, права обвиняемого на защиту или разумного срока уголовного судопроизводства, он принимает решение об обеспечении присутствия данного участника уголовного судопроизводства непосредственно в зале судебного заседания", - отмечается в документе.

При этом использование систем ВКС не допускается в случае, если это может привести к разглашению государственной тайны.