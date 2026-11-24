ФАС выявила картель на рынке противогололедных реагентов в 22 регионах на 4,9 млрд рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО ТД "УЗПМ" и ООО "Транссервис" по поводу организации картеля на рынке поставок противогололедных реагентов.

По сообщению ведомства, торги проходили для нужд различных государственных учреждений в 2023-2025 гг. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 млрд 902,2 млн рублей.

"Организации применяли единую модель поведения при участии в 130 закупочных процедурах, затрагивающих 22 региона страны. Такая стратегия позволила участникам картельного соглашения избежать реальной конкурентной борьбы и заключить контракты с минимальным снижением цены", - отметили в ФАС.

В случае признания вины компаниям грозят оборотные штрафы.