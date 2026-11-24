ВС постановил, что цифровая валюта признается имуществом, подлежащим конфискации

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ разъяснил нормы применения конфискации при рассмотрении уголовных дел.

"Судам следует иметь в виду, что по смыслу п. 2 примечаний к ст. 104.1 УК РФ (Конфискация имущества) цифровая валюта признается имуществом, подлежащим конфискации, так и в случае применения положений ч. 2 ст. 104.2 УК РФ (Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации)", - говорится в постановлении Пленума Верховного суда, заседание которого прошло под председательством Игоря Краснова.

В документе отмечается, что деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через госграницу РФ с государствами - членами ЕАЭС.

Кроме того, в Верховном суде отметили, что конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, а также деятельности, направленной против безопасности РФ.

"К средствам совершения преступления могут быть отнесены жилые или нежилые помещения, которые специально приобретались и (или) использовались исключительно для осуществления преступной деятельности", - отмечается в документе.

Принадлежащим обвиняемому следует считать, в частности, имущество, находящееся в его собственности либо в общей собственности с другими лицами, в том числе в совместной собственности супругов.

Вместе с тем, в Верховном суде подчеркнули, что конфискации подлежат не любые деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для совершения преступлений, а лишь те, которые использовались для финансирования этих преступлений либо предназначались для этой цели.

"Если собственник имущества не осознавал и не мог осознавать того, что его имущество использовалось или предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ, то такое имущество не подлежит конфискации на основании пункта "в" части 1 статьи 104.1 УК РФ", - пояснили в Верховном суде.