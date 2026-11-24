Верховный суд РФ создает единую информационную систему "Цифровое правосудие"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России инициировал создание единой государственной информационной системы "Цифровое правосудие".

"Текущие условия диктуют необходимость создания новой Государственной информационной системы "Цифровое правосудие", которая должна обеспечить интеграцию действующих ресурсов, сквозную автоматизацию процессов, образование единого сервиса доступа к данным, применение современных технологий аналитики, больших данных и искусственного интеллекта, а также стать технологической основой для дальнейшей цифровой трансформации судебной системы", - говорится в постановлении Пленума Верховного суда, заседание которого прошло во вторник под председательством главы ВС Игоря Краснова.

В ВС отметили, что создание "Цифрового правосудия" также необходимо для автоматизации процессов судебного делопроизводства, обеспечения электронного взаимодействия участников судопроизводства, включая подачу документов, доступ к материалам дела и дистанционное участие в заседаниях.

Вместе с тем, отметили в ВС, действующая система ГАС "Правосудие", как и другие информационные системы судов, не соответствуют единым стандартам и требованиям к их созданию. Кроме того, существующие информационные системы не в полной мере учитывают требования к информационной безопасности и импортозамещению программно-технических средств, установленных действующим законодательством.

Проектом федерального закона, направленном в Госдуму, предлагается нормативно закрепить статус государственной информационной системы "Цифровое правосудие", при этом создание, развитие и ввод ее в эксплуатацию возложить на Минцифры России совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ.

В свою очередь, отмечают в ВС, Судебный департамент будет являться оператором государственной информационной системы и обеспечивать ее функционирование.