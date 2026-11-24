В РФ появится Черноморский флотский военный суд

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ внес в Госдуму проект закона о создании Черноморского флотского военного суда.

"Создание Черноморского флотского военного суда в городе Севастополе увеличит доступность правосудия для военнослужащих и членов их семей, повысит качество и оперативность рассмотрения дел и материалов на Черноморском флоте и в группировке войск, в том числе террористической направленности, а также административных и гражданских дел, связанных с государственной тайной", - заявил зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Хомчик на заседании его пленума.

В настоящее время на Черноморском флоте судебную власть осуществляет находящийся в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд. Ему подведомственны 23 гарнизонных военных суда, которые рассматривают судебные дела военнослужащих Южного военного округа, Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии Российской Федерации, региональных и территориальных пограничных управлений ФСБ, Южного и Северо-Кавказского региональных центров МЧС России, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Дислоцированные же в Крыму, городах Анапе, Геленджике, Сочи и Новороссийске, Анапском, Крымском, Темрюкском, Туапсинском районах, на федеральной территории "Сириус", в Запорожской и Херсонской областях, Севастополе воинские части и формирования находятся в юрисдикции Южного окружного военного суда, в связи с чем рассмотрение поступающих оттуда дел и жалоб требует значительных временных и материальных затрат. В связи с этим планируется перевести их под юрисдикцию Черноморского военного суда.

Кроме того, отметили в ВС, создание отдельного суда на 30% снизит служебную нагрузку на судей Южного окружного военного суда.

В Верховном суде уточнили, что финансовое обеспечение мероприятий по созданию флотского военного суда предлагается осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности федеральных судов общей юрисдикции.