В пяти районах Орловской области нарушено энергоснабжение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В пяти районах Орловской области из-за непогоды нарушено электроснабжение, "Орелэнерго" занимается его восстановлением, сообщило правительство региона.

"Мокрый снег и сильный ветер стали причиной аварий на электросетях: деревья и ветки падают на линии электропередачи, происходят обрывы проводов. Из-за этого в нескольких районах временно нет света. Больше всего пострадали Верховский, Ливенский, Должанский, Покровский и Колпнянский районы", - говорится в сообщении.

В компании введен особый режим: специалисты следят за погодой и обстановкой, координируются с МЧС и властями. Если потребуется, для важных объектов задействуют резервные генераторы.