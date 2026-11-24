В кузбасском округе ввели режим ЧС из-за срыва понтонного моста через реку

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за срыва понтонного моста, который вел к поселкам Майзас и Ортон Междуреченского муниципального округа, сообщил глава округа Павел Камбалин.



"Введен режим повышенной готовности. (...) Жизнеобеспечение поселков организовано. Работают ФАПы, медицинские специалисты присутствуют, запас медикаментов сформирован. На текущий момент в поселках нет беременных женщин и лиц, которым требуется экстренная медицинская помощь", - написал он.

Предварительное обследование понтонного моста выявило "частичное повреждение элементов крепления".

"Соединить мост на данный момент не дает стихия: в воде уже вовсю идет шуга. Ледяная взвесь забивает русло. Несколько звеньев серьезно повреждены, оценим ремонтопригодность, как только удастся части понтонной переправы приблизить к берегу. Прорабатываем варианты по установлению ледовой переправы", - сообщил Камбалин.

Запасы продуктов в поселках сделаны. Экстренное сообщение с ними организуют с помощью плавсредств управления ГО и ЧС.

По факту проводится прокурорская проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.