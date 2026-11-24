Электроснабжение нарушено в 11 округах Рязанской области из-за непогоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сильный мокрый снег и ветер нарушили электроснабжение в населенных пунктах в 11 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

Наиболее сильно пострадали Ряжский муниципальный округ - без света остаются 39 населенных пунктов, Сараевский - 20 населенных пунктов, Спасский и Касимовский - по 16 населенных пунктов. Отключения также зафиксированы в Клепиковском, Сасовском, Скопинском, Шацком, Старожиловском, Рязанском муниципальных округах, а также в Шиловском районе.

"На месте отключения работают 148 человек, 71 единица техники от РСЧС", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействованы 66 бригад "Рязаньэнерго": 155 энергетиков и 77 единиц спецтехники. Отмечается, что на особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 19 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,15 МВт.

В филиале "Рязаньэнерго" введен особый режим работы, который подразумевает полную мобилизацию сил и средств. В случае необходимости на помощь будут направлены дополнительные силы из соседних регионов. Работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.