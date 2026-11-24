В МИД РФ опровергли информацию о высылке двух российских дипломатов с Кипра

Фото: Петр Ковалев/РИА Новости

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Информация, появившаяся в ряде европейских СМИ, о высылке двух российских дипломатов с Кипра не соответствует действительности, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идет о спекуляциях в СМИ, которые мы обычно не комментируем. Однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.