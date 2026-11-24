В Кулунде взорвавшийся дом отключат от коммуникаций и могут расселить

Газ взорвался на пятом этаже, уточнили в МЧС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Кулундинского района Алтайского края предупредила жильцов дома, где утром произошел взрыв газа, что им нужно определить, где они будут жить во время ремонта, поскольку в этот период дом отключат от коммуникаций.

"На период проведения восстановительных работ в доме будет прекращена подача жилищно-коммунальных услуг. В связи с этим просим жильцов дома определиться с местом проживания", - сказано в сообщении.

"После полного инженерного обследования поврежденного дома будет принято решение о необходимости частичного или полного расселения жильцов, а также определены меры дальнейшего обеспечения жильем", - сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Забронировано 40 мест в гостиницах района, проживание предоставляется бесплатно", - сообщили чиновники.

По поручению губернатора Виктора Томенко правительство Алтайского края совместно с региональными и муниципальными ведомствами уже готовят документы для оказания помощи людям. Пока многие жильцы решили временно разместиться у родственников. При этом обеспечена полная готовность инфраструктуры для приема людей на случай, если это понадобится. В селе Кулунда, как уже сообщалось, развернут пункт временного размещения на 150 мест. Ранее утром туда пришли три человека.

Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. По поручению губернатора работы на месте координирует заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.

Взрыв в пятиэтажном доме на Механизаторской улице произошел утром 24 ноября, за ним последовал пожар, разрушились квартиры двух подъездов на четвертом и пятом этаже. В краевом управлении МЧС уточнили, что в квартире на пятом этаже взорвался газ.

Погиб мужчина. Под завалами продолжают искать еще двоих, их местонахождение, впрочем, неизвестно. Сообщалось, что из здания были эвакуированы или вышли сами 26 человек, одна женщина получили нетяжелые травмы.