В Кулунде под завалами могут оставаться двое

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кулунде продолжают искать людей в завалах жилого дома после взрыва газа и пожара, сообщил Центр управления Алтайским краем. Под завалами могут быть два человека. Ранее сообщалось, что неизвестно местонахождение одной женщины.

"По состоянию на 16:40 экстренные службы продолжают работы на месте взрыва газа в Кулунде. Проводится разбор завалов и аварийно-спасательные работы (возможно нахождение под завалами двух человек)", - говорится в сообщении.

На месте работают 90 сотрудников МЧС и полтора десятка единиц техники.

В Кулундинском районе начали сбор помощи людям, которые лишились жилья. Ее принимают в центре соцпомощи по адресу улица Советская, 22.

Пункт временного размещения работает в Октябрьской школе. Ранее сообщалось, что туда пришли три человека.

Свою проверку по факту случившегося проводит прокуратура края.

"По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева прокурор Кулундинского района выехал на место происшествия для координации работы сотрудников правоохранительных органов", - сообщило надзорное ведомство.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на Механизаторской улице произошел утром 24 ноября. В двух подъездах произошло обрушение квартир четвертого и пятого этажей. Найден один погибший. Сообщалось, что из 26 эвакуированных жильцов одна женщина получила нетяжелые травмы. Открытое горение после взрыва ликвидировали.