Москва опровергла сообщения о планах разместить в космосе спутник с ядерным оружием

Посол РФ в ФРГ Юрий Нечаев назвал безосновательными инсинуациями соответствующие публикации германских СМИ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона отвергает сообщения германских СМИ о возможном запуске Россией спутника, который способен нести ядерное оружие, заявил посол РФ в ФРГ Юрий Нечаев.

"Обратили внимание на распространяемые в местной прессе спекуляции со ссылкой на информацию из западных военных и разведывательных кругов о том, что Россия якобы намерена в самое ближайшее время разместить в космическом пространстве спутник, оснащенный ядерным оружием", - говорится в комментарии Нечаева, опубликованном в Telegram-канале посольства.

"Решительно отвергаем все безосновательные инсинуации в отношении космической деятельности Российской Федерации, равно как и создания некоего "спутника", который якобы способен нести ядерное оружие для поражения других космических аппаратов", - заявил посол, подчеркнув, что "данные абсурдные домыслы не имеют ничего общего с действительностью".

По словам Нечаева, "сколь-либо убедительных доказательств германские журналисты, разумеется, не приводят, предлагая своим читателям попросту поверить измышлениям". "Выдвигая голословные обвинения в отношении космической деятельности России, западная пресса на деле пытается отвлечь внимание общественности от недобросовестных действий собственных стран на данном направлении", - считает Нечаев.

Посол подчеркнул, что шаги России страны "по исследованию и освоению космического пространства осуществляются в соответствии с международными обязательствами, исключительно в мирных целях и не угрожают деятельности других государств".