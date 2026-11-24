Оверчук провел рабочую встречу с вице-премьером Армении Григоряном

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил с армянским вице-премьером Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество между РФ и Арменией в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"В ходе встречи стороны комплексно рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения в торгово-экономической и гуманитарной сфере, а также условились продолжить контакты по рассматривавшимся тематикам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ во вторник.

Ранее пресс-служба правительства Армении сообщила о встрече Оверчука и Григоряна в рамках визита армянского вице-премьера в Москву 24-25 ноября.

По данным пресс-службы, Григорян также примет участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.