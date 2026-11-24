РФ проведет переговоры о заключении соглашения между ФСБ и генштабом армии КНДР

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ издало распоряжение о проведении переговоров с целью заключения соглашения между ФСБ и генштабом Корейской Народной Армии о сотрудничестве в пограничной сфере.

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и датированный 23 ноября, размещен во вторник на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом З статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение ФСБ России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о заключении Соглашения между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Генеральным штабом Корейской Народной Армии о сотрудничестве в пограничной сфере", - говорится в распоряжении.