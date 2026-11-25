Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Монголии у границы с Россией

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в северной части Монголии в 277 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува) в ночь на среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 21:07 по Москве во вторник (02:07 по местному времени в среду) землетрясения находился примерно в 21 км от границы с РФ и в 128 км к западу от озера Хубсугул, находящегося на юго-западе Байкальской рифтовой зоны.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,9 балла по шкале MSK-64.

Байкальская рифтовая зона (там, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит) имеет протяженность около 2,5 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта наблюдалось в 2020-2022 годах; затем, после некоторого спада в конце 2023 года в этой зоне было зафиксировано несколько сильных землетрясений.