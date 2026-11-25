Свечение замечено на новом куполе камчатского вулкана Шивелуч

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют свечение на новом куполе вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН в среду.

"Фиксируется свечение на новом куполе вулкана Шивелуч прошедшей ночью (в ночь на 25 ноября - ИФ)", - говорится в сообщении ведомства в канале Max.

Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщала, что в северной части лавового купола Шивелуча растет новый блок лавы, спутниковые данные показывают термическую аномалию на вулкане.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.