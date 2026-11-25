Российские военные уничтожили свыше 150 пунктов управлениями дронами ВСУ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Южная", "Запад", "Север" и "Восток" в течение суток в зоне спецоперации ликвидировали 155 украинских пунктов управления беспилотниками, заявили пресс-центры группировок в среду.

"Поражены 51 пункт управления БПЛА, 45 наземных робототехнических комплексов, шесть складов с запасами материальных средств, 60 антенн связи и БПЛА", - сказал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

По данным представителя группировки "Запад" Леонида Шарова, военные уничтожили 49 пунктов управления беспилотной авиацией, две вышки сотовой связи, 41 робототехнический комплекс и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

"Вскрыто и уничтожено 31 пункт управления БПЛА, 104 БПЛА самолетного типа, 29 тяжелых боевых дронов R-18 и 16 наземных робототехнических комплексов противника", - проинформировал начальник пресс-центр группировки "Север" Василий Межевых.

Подразделения группировки "Восток" поразили 24 пункта управления беспилотной авиацией армии Украины, уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink, заявил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.