Более 50 БПЛА уничтожено за ночь над Ростовской областью

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в среду о ликвидации более 50 БПЛА в ходе отражении атаки на регион.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены в городе Таганроге и семи районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховском", - говорится в сообщении главы региона в мессенджере Max.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, отметил Слюсарь.